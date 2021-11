Bertinoro. Arriva don Petrini, nuovo parroco

«Vi chiedo di aiutarmi ad obbedire con serenità». Ad un mese esatto dall’ufficializzazione del suo trasferimento a Bertinoro, dopo ben 35 anni trascorsi alla guida dell’unità pastorale meldolese, don Mauro Petrini, classe 1948 e ordinato presbitero l’8 settembre 1972, è pronto per il nuovo incarico pastorale. Domenica, alle 15.30, il sacerdote meldolese farà l’ingresso solenne come parroco della Concattedrale, di Santa Maria di Urano, Lizzano, Massa e Polenta. Sarà presente il vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza, che affiderà a don Mauro le nuove comunità.

Originario di San Colombano, era giunto parroco a Meldola nel lontano 1986. «Faccio fatica a riassumere in poche parole l’onda di affetti, di sentimenti e di riflessioni che si stanno accumulando in questi giorni in cui sto preparando la mia partenza da voi – scrive il sacerdote nel notiziario parrocchiale Filodiretto – con fatica e tenacia abbiamo conseguito risultati molto lusinghieri e oggi si può parlare serenamente di un’unica Comunità cristiana cattolica meldolese. Non abbiamo mortificato le piccole parrocchie, ma le abbiamo inserite nella programmazione pastorale unitaria».