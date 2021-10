Benvenuti nel paese dei calzolai: 3 giorni di festa a San Mauro Pascoli

San Mauro Pascoli torna a festeggiare il Patrono, protettore dei ciabattini, con la Fiera di San Crispino, che quest’anno giunge alla sua 38esima edizione. L’appuntamento fieristico si terrà sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 ottobre (festa del patrono), e animerà il centro del paese con appuntamenti, mostre, stand gastronomici, musica, animazione con un occhio particolare alla tradizione e alle eccellenze sammauresi, prima fra tutte la scarpa. Tra i tanti eventi previsti nel ricco programma della fiera, spiccano infatti le numerose iniziative dedicate alla calzatura, per omaggiare la vocazione calzaturiera e l’artigianato d’eccellenza di San Mauro Pascoli, che con il suo distretto è divenuto elemento fondamentale della fashion valley emiliano romagnola e simbolo del Made in Italy nel mondo.

“Benvenuti nel Paese dei Calzolai”: con questo saluto ospitale, San Mauro vuole ricordare le origini della vocazione calzaturiera, che ha portato la fama del suo artigianato d’eccellenza, del suo Made in Italy, dalla provincia romagnola in tutto il mondo. A questa identità si collegano diverse iniziative ed eventi in Fiera. A partire dai banchetti dei calzolai allestiti in piazza Mazzini: torna “Me Banchet”, uno stand dedicato al lavoro dei calzolai sammauresi d’una volta che hanno valorizzato l’arte calzaturiera di San Mauro Pascoli. Presso lo stand sarà in esposizione la scarpa utilizzata da un personaggio del film “Freaks out”, regia di Gabriele Mainetti, prodotto da Goon Films, Lucky Red e Rai Cinema. La scarpa, da uomo e di grandi dimensioni, è stata realizzata dai docenti della Scuola Cercal per il film in concorso al Festival del Cinema di Venezia. Sempre dedicata alla calzatura sarà la mostra itinerante “Saper fare artigiano… Il Distretto della Calzatura” a cura di Cna, allestita nelle vetrine delle attività di San Mauro Pascoli. La calzatura sammaurese sarà protagonista anche nella mostra a cura del Cercal – Scuola internazionale della calzatura sui progetti vincitori del XXI concorso “Un talento per la scarpa” allestita a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. In occasione della Fiera venerdì 22 ottobre alle ore 17 sempre a Villa Torlonia, Sala delle Tinaie, Cercal e Sammauroindustria promuoveranno l’evento “Un talento per la scarpa”, presentazione del volume “Vent’anni di Talenti” e a seguire la premiazione della XXI edizione del concorso sul tema “La Divina Scarpa. Per il 700° anniversario della morte di Dante” con intervento di Roberto Mercadini con il monologo “Il folle volo”, letture da Dante. In occasione della Fiera sarà esposta in via F.lli Bandiera la riproduzione di una scarpa Nike Air Max 1 – 3.26, perfettamente fedele all’originale, realizzata in pelle e vetroresina, dall’azienda Jr Creative lab.

Per rendere omaggio al Patrono, alcuni dei più importanti brand sammauresi (Giuseppe Zanotti, Gianvito Rossi, Sergio Rossi, Pollini, Baldinini, Grey Mer) promuovono, nei giorni della Fiera, un’apertura coordinata dei loro outlet. Sarà una vendita straordinaria dei campionari a prezzi, appunto, da outlet. Un’occasione da non perdere per gli amanti e, ancor più. per le amanti delle scarpe di alta qualità.

L’Amministrazione comunale promuove alcuni appuntamenti dedicati a tutta la cittadinanza. In particolare sabato 23 ottobre alle ore 20,00 sul palco di piazza Mazzini si terrà il conferimento del premio “La Torre d’Oro 2021” a Lorenzo Dellapasqua. Lunedì 25 ottobre alle ore 15,00 in occasione del Patrono, si terrà l’inaugurazione della Casa della Musica presso l’ex gerontocomio del Compendio Domus Pascoli. All’evento interverranno il sindaco Luciana Garbuglia e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. L’evento si concluderà con l’esibizione della banda Amici della Musica.

Il Museo Casa Pascoli e il Museo Multimediale di Villa Torlonia effettueranno le aperture straordinarie lunedì 25 ottobre, oltre alle aperture del sabato e della domenica. A Villa Torlonia sarà possibile visitare la mostra “Tenuta Torlonia, Visioni 1870-2020” realizzata da Italia Nostra e allestita nelle antiche cantine. Al Museo Casa Pascoli domenica 24 ottobre si potrà partecipare alle visite guidate sul tema “Omicidio Pascoli: il Complotto”. Lunedì 25 ottobre a Villa Torlonia alle ore 17,00 visita tematica “Pascoli Innamorato”.

Anche la Biblioteca Pascoli partecipa alla Fiera, in Piazza Mazzini, con la “La Biblioteca fuori di sè”, un mercatino dei libri usati che funzionerà nei tre giorni di Fiera, dalle 9 alle 18.

Sabato 23 ottobre alle ore 16,00 in Sala Gramsci presentazione del libro di Massimo Castoldi “Piazzale Loreto, Milano, l’eccidio e il “il contrappasso” a cura di Anpi Rubicone.

Domenica 24 ottobre alle ore 15,30 sempre in Sala Gramsci a cura dell’associazione astronomica del Rubicone si terrà la presentazione del libro di Fulvio Gridelli “Giovanni Pascoli – Antologia Cosmica e del mistero impenetrabile”.L’associazione astronomica del Rubicone in Sala Gramsci promuove anche l’allestimento della mostra “L’uomo e il Cielo”, visitabile nei giorni nella Fiera.

Nei giorni della Fiera saranno allestite le seguenti mostre:nellaGalleria San Sebastiano Italia Nostra propone “Italia Nostra, vent’anni di valorizzazione e tutela del patrimonio artistico”; al centro sociale Sempra Zòvan la mostra fotografica “Com’era bella la nostra gente”; in piazza Battaglini la “Mostra Missionaria” a cura del Centro Missioni di San Mauro Pascoli; lungo la pista ciclopedonale del Rio Salto il percorso artistico “Dal mattino al brillar delle stelle. Arte e poesia lungo l’argine del Rio Salto” a cura di Fabio Casadei, Giuseppe Casadei, Romano Rocchi, Mauro Rossi e Giorgio Zicchetti; infine nella contrada di via F.lli Bandiera sarà esposta l’automobile Smart più brillante del mondo del ricamificio Punto Più di San Mauro Pascoli.

A Villa Torlonia al museo multimediale sabato 23 ottobre alle ore 16,00 si terrà il laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni “Favole da indossare. Disegno e modellazione di una scarpetta da favola”, a cura di Parco Poesia Pascoli. Domenica 24 ottobre alle ore 15,00 in piazza Mazzini lo spettacolo di burattini “Il Pappagallo d’oriente” a cura de I burattini di Flavio. Lunedì 25 ottobre presso il parco Cento Comuni alle ore 10,00 spettacolo con marionette “Binario 3” di Carlotta Cecchini.

Si segnalano in particolare gli spettacoli sul palco di piazza Mazzini: sabato 23 ottobre alle ore 16,00 Wild Angels Country Western Dance; alle 17,30 “Esibizione di flamenco e tip tap”; alle ore 20,30 Fosfena in concerto; domenica 24 ottobre alle 16,45 esibizione di Street Dance; alle 17,30 danza sportiva Asd Move Dance; alle 20,00 concerto Kissene Folk. Lunedì 25 ottobre “Aperitivo in Musica” alle ore 19,00 in piazzetta Fabbri con l’esibizione dei ragazzi della sezione moderno della scuola di Musica Amici della Musica.

Nei giorni della Fiera al Lago Pascoli si terrà il Trofeo di San Crispino.

Nella Casa dei Sammauresi, la Pro Loco allestirà l’Osteria Aisém, con menù con piatti tipici della tradizione, romagnola e non solo. All’Osteria Scout il Gruppo AGESCI San Mauro 1 e Masci propongono la cucina tipica romagnola, nell’Osteria allestita nel Teatrino Parrocchiale.

Sono numerosissime le associazioni che partecipano alla Fiera di San Crispino e che saranno presenti con stand e iniziative: Scout, Avis San Mauro Pascoli, IOR, Vespa Club, Pro Loco Aisém, Associazione Torre, Pubblica Assistenza, Centro Sociale Sempra Zovan, Accademia Pascoliana, Cna Forlì-Cesena, Amici della Musica, Centro Missioni, Associazione Astronomica del Rubicone, Sillaba, Parrocchia San Mauro Vescovo, Cercal, Made in San Mauro, Italia Nostra, ASD Move Dance, Lions Club Rubicone, Yessai Hip Hop Dance School ASD APS.

La Fiera e tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-civ19 vigenti. Alla Fiera si potrà accedere con il green pass.