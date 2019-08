Bennato stasera in concerto al Meeting di Rimini

Dopo i concerti tenuti nel 1993 e nel 1995 ancora Edoardo Bennato e la sua band attesi protagonisti del Meeting. Il cantautore napoletano salirà stasera alle 21.45 sul palco dell’Auditorium Intesa Sanpaolo B3 a Rimini Fiera con la formazione ormai consolidata composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria).

Dopo lo strepitoso successo del tour teatrale, oltre due ore di musica live, video colorati e coinvolgenti ed interazione con il pubblico a rendere il concerto non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale.



I biglietti sono acquistabili anche su Vivaticket, su meeting19. info/prenota_spettacoli, e in vendita alla biglietteria Meeting in Fiera