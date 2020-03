Lo smart working è balzato agli onori della cronaca nel corso delle ultime settimane, ma la sua importanza nel mondo del lavoro è ormai dimostrata, da anni, dall’efficacia dei modelli di business adottati da prestigiose imprese e singoli professionisti. Lavorare da remoto ottimizzando la gestione di spazi, tempi e opportunità di business significa puntare sul coworking e quindi su Cowo®, la Rete dei coworking indipendenti che conta oltre 100 spazi condivisi in tutta Italia e in Svizzera.

All’origine di Cowo® c’è l’intuizione e l’impegno di Massimo Carraro (copywriter) e Laura Coppola (art director), soci dell’agenzia milanese Monkey Business/advertising in the jungle. La Rete Cowo® prende forma, nella sua veste embrionale, all’inizio del 2008 come coworking a Milano, nel quartiere Lambrate presso le strutture di Monkey Business, in via Ventura 3.

È stato un momento essenziale per il processo di sviluppo della Rete. Grazie a impressioni, apprezzamento e partecipazione dei primi coworker è stata ottimizzata la proposta dal punto di vista del benessere lavorativo, networking professionale e approccio lavorativo orientato a un’evoluzione positiva.

Coinvolgendo l’intero panorama nazionale, Rete Cowo® non è presente solo nelle principali cornici cittadine, con spazi di coworking a Torino, Milano, Roma, Napoli, ma anche in tanti altri contesti. Da Bologna a Bari, da Verona a Udine, passando per Mestre, Mantova, Varese, Padova, Arezzo, Siena, Roma, l’Aquila, Urbino, Pescara, eccetera.

Coworking Torino e in tutta Italia, l’esperienza Cowo®

Alla base del successo di Cowo® c’è la soddisfazione di una business community costituita da migliaia di professionisti. Il web ha un ruolo fondamentale, in particolare il portale https://cowo.it/, che con oltre 1.400 articoli e pagine costituisce un’approfondita conversazione, in costante evoluzione, incentrata sul coworking, inaugurata nel 2009.

Potendo contare su un’esperienza di oltre 10 anni nel settore, Cowo® ha creato un approccio integrato ben impostato e ottimamente articolato, che consente a chiunque, alla luce di alcuni basilari requisiti, di inaugurare una corretta e proficua attività di coworking.

Con Cowo® viene posto in atto un approccio che fornisce pari attenzione alla dimensione della condivisione materiale degli spazi come alla questione della relazione. Distribuita su oltre 100 spazi non solo in Italia, la proposta si compone di coworking capaci di rispondere a qualunque esigenza professionale: dalle imprese ai freelance, passando per formatori, progettisti, startup, eventi e riunioni.

In pochi click, utilizzando https://cowo.it/, è facile constatare le caratteristiche dell’offerta, i coworking attivi in tutta Italia, le opportunità di partecipazione alla Rete Cowo® ed è possibile persino prenotare una consulenza con sopralluogo.