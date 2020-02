Bellaria, a luglio tornano le frecce tricolori

Le Frecce Tricolori torneranno a solcare i cieli di Bellaria Igea Marina. L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri: il 26 luglio la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare si ripresenterà davanti a un pubblico che vedrà di certo migliaia di persone, grandi e piccini, con il naso all’insù. Le Frecce lo scorso anno erano state “scippate” da Rimini e non erano mancate le polemiche che avevano portate e delle critiche nei confronti dell’amministrazione comunale, “rea” di essersi fatta prendere questo grande spettacolo, volano anche per il turismo e l’economia locale. Nel 2018, infatti migliaia e migliaia di spettatori avevano affollato l’intera costa nelle prove dell’air show che si era svolto sabato 2 giugno, ma soprattutto durante la manifestazione di domenica 3 per vedere le Frecce tricolori, consegnando a Bellaria Igea Marina anche una diretta televisiva su Raiuno. Lo stesso sindaco di allora, Enzo Ceccarelli, aveva parlato di «un’enorme finestra promozionale e di visibilità, la cui positività si estenderà nel tempo». Vetrina che tornerà a luglio, dopo un anno di “pausa”.