Violenza sessuale su una ragazza del suo gruppo di musica: scoperto e arrestato in hotel a Bellaria

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, la Polizia di Stato tratto in arresto un uomo tedesco destinatario di una mandato di cattura internazionale. Intorno alle 17 la volante, in servizio di controllo del territorio, veniva inviato dalla Sala Operativa in un hotel di Bellaria poiché risultava alloggiato un destinatario di una cattura internazionale.
Giunti sul posto, gli agenti lo hanno intercettato, identificandolo. L’uomo era ricercato già da anni poiché presunto autore di una violenza sessuale commessa in Canada nei confronti di una ragazza facente parte del suo gruppo di musica. In considerazione dei fatti accaduti, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura, per poi essere tradotto presso la Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.