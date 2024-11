Stop alla violenza sulle donne, gli eventi a Bellaria Igea Marina

L’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina partecipa alle celebrazioni della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promuovendo una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, con un’attenzione particolare verso i giovani.

Eventi in programma

Venerdì 22 novembre

Alle ore 10.00, presso il Cinema Teatro Astra, sarà proiettato il film “Mani Rosse”, un mediometraggio in stop motion e animazione tradizionale del 2018, scritto e diretto da Francesco Filippi. L’iniziativa è dedicata agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Alfredo Panzini, offrendo loro un’occasione di riflessione attraverso il linguaggio del cinema.

Sabato 23 novembre

Alle ore 21.00, sempre al Cinema Teatro Astra, si terrà una proiezione gratuita aperta a tutta la cittadinanza del film “L’Accusa” (Les Choses humaines), diretto da Yvan Attal nel 2021. Il film, tratto dal romanzo Le cose umane di Karine Tuil, affronta con sensibilità temi attuali legati alla violenza di genere.

Lunedì 25 novembre

In occasione della Giornata Internazionale, alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, si terrà la presentazione del libro “Se osi parlare” di Lucrezia Lerro. L’autrice sarà presente in collegamento virtuale, mentre l’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione “Rompi il Silenzio”, sarà l’occasione per parlare del nuovo sportello d’ascolto del Centro Antiviolenza di Bellaria Igea Marina, recentemente inaugurato in piazza Falcone e Borsellino.

Un significato storico e attuale

Il 25 novembre non è una data casuale: commemora il brutale assassinio, avvenuto nel 1960, delle sorelle Mirabal nella Repubblica Dominicana. Torturate e uccise per il loro impegno rivoluzionario, le tre donne sono diventate simbolo della lotta contro la violenza di genere, un tema purtroppo ancora di stringente attualità.

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi, per contribuire insieme alla sensibilizzazione e alla promozione di una cultura del rispetto e dell’uguaglianza.