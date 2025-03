Sport e violenza, il presidente dell’Osservatorio: “A Bellaria una strage sfiorata, ecco come si svolge il nostro lavoro”

In un anno, dall’1 gennaio alla fine di dicembre 2024, quindi in due parziali campionati, si sono verificate 207 partite con feriti per scontri che hanno visto tifosi protagonisti, 177 feriti sono appartenenti alle forze dell’ordine. Nel 2025, nei soli primi due mesi, siamo già a 48 feriti di cui 25 tra poliziotti e carabinieri. Ogni settimana in migliaia di loro sono impiegati per la sicurezza negli stadi. A Rimini si va da 50 agenti per il calcio a 30 per il basket. Soppesare il rischio di una partita o di un evento è materia dell’Osservatorio per lo sport.

«Noi valutiamo i rischi di incidenti in occasione di manifestazioni sportive, ad iniziare dal calcio. Valutiamo quindi i rinforzi da mandare ai questori italiani e la predisposizione di misure organizzative che poi vengono notificate alle squadre». A spiegare il fondamentale ruolo dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è il suo stesso presidente, Maurizio Improta Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza intervistato dal Corriere Romagna per chiarire cosa si intenda per “sicurezza”, visti anche i recenti episodi accaduti in provincia di Rimini. E allora è bene chiarire che dal 2005 l’Osservatorio - istituito presso il Ministero dell’Interno (a cui prendono parte i delegati delle leghe A,B,C e dilettanti oltre al Coni alla Procura Federale e alla Fgc) - è uno dei più autorevoli organi di consulenza tecnico-amministrativa a livello nazionale per lo studio e l’elaborazione di progetti, misure organizzative e di contrasto ai fenomeni di violenza, in occasione di tutte le manifestazioni sportive.