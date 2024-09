Si elegge Miss Mamma Italiana 2024: in gara finaliste da Ravenna, Rimini e Santarcangelo

Da giovedì 12 a domenica 15 settembre Bellaria ospita le fasi finali della 31° edizione di “Miss Mamma Italiana 2024”, concorso nazionale riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni.

Centinaia le mamme partecipanti alle selezioni, che si sono tenute in tutta Italia a partire dal mese di ottobre dello scorso anno, fino al primo weekend di settembre di quest’anno, ma solo le vincitrici delle Finali Regionali, hanno raggiunto Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2024”.

Lo storico concorso ideato e organizzato da Paolo Teti, anche quest’anno continua ad offrire alle mamme l’opportunità di potersi esprimere per quel che sono, che sanno fare, che hanno da dire o che sognano di sperimentare. Capita spesso che le mamme vengano iscritte a loro insaputa da figli o mariti e che si ritrovino a vincere e a godere di questa opportunità per arricchirsi di una nuova esperienza che, in molti casi, le ha portate a dare ulteriore vitalità alla loro esistenza e a quella della loro famiglia.

Nelle giornate di giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 settembre, le mamme Pre Finaliste, saranno impegnate per gli scatti fotografici, i test e per le prove, mentre venerdì 13 e sabato 14 settembre, a partire dalle ore 21.00 nella splendida cornice di Piazza Don Minzoni a Bellaria, sono in programma le due serate di Pre Finale. Domenica 15 settembre, si terrà la ffnalissima, in programma in Piazza Don Minzoni a Bellaria, con inizio alle ore 21, durante la quale sarà eletta “Miss Mamma Italiana 2024”

Tre romagnole

Alle Pre Finali di “Miss Mamma Italiana 2024”, in gara per aggiudicarsi il titolo nazionale, la Romagna è rappresenta Alice Zoli, 40 anni, commerciante, di San Pietro in Campiano (Ravenna), mamma di Alessio di 18 anni; da Fatima Zohra El Atifi, 45 anni, mediatrice culturale, di Rimini, mamma di Soulaimane e Raian, di 28 e 15 anni e dei gemelli Iyad e Faras di 8 anni e da Simona Tamburini, 43 anni, casalinga, di Santarcangelo di Romagna, mamma di Lorenzo, Samuele e Tommaso, di 11, 6 e 3 anni.