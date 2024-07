Sassi contro l’ambulanza dopo la rissa a Bellaria

Ambulanza presa d’assalto con una sassaiola che ne ha sfondato il finestrino posteriore destro e toccato alcune strumentazioni interne pur senza danneggiarle.

Un atto di deliberata inciviltà quello accaduto nella notte tra martedì e mercoledì intorno alle 3 sul lungomare di Bellaria Igea Marina nei pressi di un noto locale. A quell’ora il 118 con un’ambulanza era intervenuto in zona per soccorrere un giovane che ha raccontato di essere rimasto ferito in una rissa. Effettivamente il personale sanitario arrivato sul lungomare Pinzon a Igea Marina ha parcheggiato l’ambulanza e i paramedici sono scesi dal mezzo. Mentre prestavano le cure al giovane ferito in volto e con alcune escoriazioni, i sanitari hanno sentito alcuni colpi provenire da dietro le spalle. Appena in tempo di girare lo sguardo e vedere uno dei finestrini posteriori dell’ambulanza andare in frantumi, colpiti da una pietra scagliata da lontano, forse da dietro un cespuglio. Poi alcune pietre sono arrivate anche dentro l’abitacolo dell’ambulanza che in quel momento aveva una delle portiere aperte.

Alcuni sassi sono finiti sul pianello di mezzo, altri vicino alla lettiga e fortunatamente nessuna strumentazione, costosa ma soprattutto salvavita, ha subìto danni irreparabili, ma poteva andare peggio.

Una volta medicato il giovane che aveva detto di essere rimasto coinvolto in una rissa tra ragazzini, è tornato a casa con pochi giorni di prognosi, per lui qualche cerotto e un po’ di disinfettante. Rimane la gravità del gesto di aver attaccato un’ambulanza. Probabilmente una bravata ma comunque grave sulla quale farà luce una indagine.

Secondo quanto raccontato dallo stesso personale sanitario, a tirare le pietre sarebbe stato un giovane, mentre probabilmente gli amici sono rimasti a guardare. Non è stato possibile però capire da dove fossero partiti i lanci e, soprattutto, il motivo.

Non si esclude che la bravata sia stata proprio il seguito del ferimento del ragazzo che ha raccontato di essere rimasto coinvolto in una rissa.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri di Bellaria Igea Marina. Al vaglio i filmati delle telecamere della zona perché, in caso dovessero essere individuati i responsabili, rischiano una denuncia per danneggiamento aggravato.