Rimini. Gli trovano in casa droga, soldi e armi: morde i carabinieri e viene arrestato

Sorpreso con in casa 500 grammi di droga tra cocaina e hashish, banconote false, un taser e una balestra con dardi di metallo. A finire nei guai un 25enne, arrestato dai carabinieri della stazione di Bellaria Igea Marina coadiuvati da quelli del Radiomobile di Rimini. I militari tenevano d’occhio da alcuni giorni il giovane, vista la sua presunta attività di pusher, poi nel tardo pomeriggio di lunedì il blitz all’interno della sua abitazione. Hanno così trovato nascosti in uno zaino all’interno della camera da letto 450 grammi di cocaina e 80 di hashish, oltre al materiale per il confezionamento e alcuni bilancini per la pesatura delle dosi. Nascosti nella testiera del letto, oltre 2mila euro, considerati verosimilmente i proventi dell’attività di spaccio. Sempre nella camera, inoltre, i militari hanno sequestrato 62 banconote, di vari tagli, ritenute contraffatte, un taser, alcune armi giocattolo prive di tappo rosso e perfino una balestra con dardi di metallo. Il 25enne, durante le operazioni, ha tentato di ostacolare l’attività dei carabinieri e darsi alla fuga, aggredendoli fisicamente e provando perfino a morderli. Bloccato, è stato portato alla Casa Circondariale di Rimini dove si trova tuttora a disposizione dalla Procura della Repubblica