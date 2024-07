Rifiutano la crociera in regalo per le nozze di diamante “Da 45 anni andiamo a Igea Marina, facciamo festa lì”

Rifiutano la crociera da sogno donata dai figli per festeggiare i 60 anni di matrimonio a Igea. Correva l’anno 1964 quando Alfiero Scassagreppi e Paola Patumi si sono scambiati le fedi nuziali e ora hanno brindato assieme per celebrare il traguardo delle nozze di diamante. Nessun dubbio sulla cornice dove calare l’evento, lasciando la loro Umbria: quell’Hotel Villa Rossi che costituisce il loro rifugio estivo da 45 anni. E così sarà anche fino al prossimo 4 agosto: a nulla è valso il tentativo dei due figli e dei cinque nipoti di far cambiar rotta, per una volta, e puntare su altri orizzonti, scegliendo in un’agenzia viaggi una crociera che avrebbero regalato loro. Ma non è tutto, le feste saranno tre: martedì Alfiero ha spento 85 candeline, mentre il 30 luglio sarà la moglie Paola a compiere gli anni, 81. Un affetto contraccambiato, quello per Igea. «Questa famiglia - spiegano dall’albergo le sorelle Rossi - ha un posto speciale nel nostro cuore: i due capostipiti si sono affezionati ai nostri genitori mentre figli e nipoti sono cresciuti con i nostri ragazzi». I tre volte festeggiati, dal canto loro, definiscono questo spicchio di Riviera «la loro seconda casa».