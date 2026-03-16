Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto, ecco chi è l’unico erede legittimo

Lo scoop lo lancia il Corriere della Sera nella sua edizione on line. Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto che è quindi anche l’unico erede legittimo del patrimonio della grande artista bellariese, oltre che dei diritti d’immagine e d’autore delle sue opere.

Lo si ricava dal testo di una ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio. L’uomo si chiama Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, dove dirige la «Arcoiris edizioni musicali» di cui è il titolare. Già segretario personale e manager di Raffaella Carrà era tra le persone a lei più vicine e care, insieme a pochi altri. Carrà - morta il 5 luglio del 2021 - era una persona molto discreta e della sua vita privata si sapeva davvero poco: per arrivare ad adottarlo, evidentemente il loro rapporto era speciale.

La notizia è emersa del tutto casualmente da un contenzioso giudiziario con una società spagnola per il musical teatrale «Ballo ballo», di cui Pelloni Bulzoni aveva chiesto l’inibitoria alla «realizzazione, distribuzione, pubblicizzazione e rappresentazione, in qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo», per l’assenza del suo consenso.