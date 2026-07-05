Motociclista sfreccia nel cimitero di Bordonchio e rischia di investire due bimbi

BELLARIA IGEA MARINA. Episodio quantomeno surreale quello che si è consumato di recente all’interno del cimitero di Bordonchio, presso Igea Marina, dove un motociclista ha quasi investito due bambini. Il centauro, che al momento è ancora senza nome né volto, sarebbe penetrato nel camposanto per motivi ancora al vaglio degli inquirenti sfrecciando a tutta velocità tra i vialetti e le tombe, rischiando seriamente di travolgere due bambini di tre anni al seguito dei parenti. Superato lo choc iniziale per il pericolo corso, i presenti hanno fatto mente locale riuscendo a fornire il numero di targa del bolide ai carabinieri della stazione locale, i quali hanno avviato immediatamente gli accertamenti di rito per risalire al responsabile.

Tutti i presenti si sono dimostrati increduli e profondamente amareggiati per la totale mancanza di rispetto mostrata in un luogo sacro, dedicato esclusivamente alla memoria e al riposo dei propri cari defunti. Le indagini sono ancora in corso.