Morto il dottor Giovanni Crociati, Bellaria in lutto: “Perdiamo un grande uomo”

Bellaria Igea Marina dice addio al cardiologo Giovanni Crociati. Cavaliere al merito della Repubblica italiana, ha saputo unire l’impegno in prima persona nel mondo politico, parrocchiale, cattolico e del volontariato. Uno spessore umano e professionale che gli valsero nel 2020 il Premio Panzini, massima onorificenza cittadina.

“Oggi perdiamo un grande uomo per la comunità di Bellaria Igea Marina: torna alla casa del padre Giovanni Crociati. Salutaci il tuo caro cugino Marino”. Così il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti ricorda sui social la scomparsa del dottor Crociati, stimatissimo da tutta la comunità. Aveva 86 anni e ha lasciato il segno nel suo territorio con la sua encomiabile attività. È stato socio fondatore Aido e Ior, segretario provinciale dei cardiologi extraospedalieri e coordinatore della branca di Cardiologia dell’area specialistica ambulatoriale della provincia di Rimini. Così il Comune di Bellaria Igea Marina in una nota: “Un grande servizio da cardiologo a cui il dottor Crociati, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, ha saputo unire l’impegno in prima persona nel mondo politico, parrocchiale, cattolico e del volontariato: uno spessore umano e professionale che gli valsero nel 2020 il premio Panzini, la massima, meritata, onorificenza cittadina”.