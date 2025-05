La politica era una passione di vecchia data e a ricostruirne le tappe è Ugo Baldassari, architetto e amministratore di lungo corso, già candidato sindaco del centrosinistra alle amministrative del giugno 2024. Oltre a essere membro, sino al 2009, del direttivo del Cna locale, Sancisi si era candidato nel centrosinistra nel 1999, finché nel 2002 è stato nominato assessore ai lavori pubblici, nella giunta di Gianni Scenna, all’uscita di Mara Garattoni. Un percorso, il suo, proseguito dal 2004 al 2007 in veste prima di consigliere e poi di presidente del consiglio comunale, sempre subentrando a Garattoni e mantenendo quest’ultimo incarico fino al 2009. Se nel 2004 si era candidato con i Ds, cinque anni dopo era in lizza come sindaco in una lista indipendente di sinistra. Sempre Baldassarri gli tributa l’estremo saluto ripercorrendo la storia a ritroso. «Mai avuto screzi con Roberto - esordisce -. Ho sempre rispettato la sua volontà di candidarsi in modo autonomo rispetto al centrosinistra, anzi gli ho fatto i complimenti perché uscire fuori dagli schemi non è facile. Lui, invece, è riuscito a mettersi in gioco. Era un brillante imprenditore prestato alla politica».