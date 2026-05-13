Mare in Romagna, dopo i divieti tornano balneabili 3 zone su 4

Tornano balneabili Gatteo Foce fiume Rubicone Nord, Savignano e Bellaria Foce Uso Nord I campionamenti aggiuntivi eseguiti ieri, 12 maggio 2026 hanno permesso di verificare il rientro nei limiti normativi di 3 acque marine che erano risultate temporaneamente con valori fuori norma nel monitoraggio dell’11 maggio. Rientrano quindi nei limiti i 2 tratti in provincia di Forlì-Cesena (Gatteo “Foce fiume Rubicone Nord” e “Savignano”) e uno in provincia di Rimini (”Bellaria - Foce Uso 100m N” nel comune di Bellaria Igea Marina).

Il risultato del campionamento aggiuntivo sul punto “Torrente Ventena 50mN” nel comune di Cattolica sarà disponibile giovedì 14 maggio.