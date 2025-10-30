Litfiba in concerto a Bellaria per i 40 anni di “17 Re”

Litfiba in concerto a Bellaria per i 40 anni di “17 Re”

Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e europeo. I biglietti saranno disponibili in prevendita su Vivaticket.com dalle ore 12:00 di oggi, giovedì 30 ottobre, e in vendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati dalle ore 10.00 di domani, venerdì 31 ottobre. Il 15 agosto 2026 i Litfiba saranno al Beky Bay di Bellaria.

L’album doppio “17 Re”, (il primo nella new wave italiana), secondo episodio di una trilogia che oggi suona attualissima dedicata alle vittime del potere, con la sua formula audace e sperimentale ancora oggi esprime una forza rara, capace di attraversare le generazioni.

“QUARANT’ANNI di 17 RE” – TOUR 2026: questo il nome del progetto che riunirà sullo stesso palco Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock europeo.

Il calendario

Questo il calendario degli appuntamenti annunciati oggi prodotti e organizzati da MC2Live:

27 giugno Perugia – Umbria Che Spacca Festival

30 giugno Padova – Sherwood Festival

02 luglio Bari – Fiera del Levante

04 luglio Pescara - Terrasound Festival, Porto Turistico

07 luglio Milano – Kozel Carroponte

09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio Genova – Altraonda Festival

16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace

21 luglio Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie

25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio Napoli – Arena Flegrea

01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto Catania – Villa Bellini

07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato

11 agosto Palmanova (UD) - Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

