Litfiba in concerto a Bellaria per i 40 anni di “17 Re”

Il 2026 sarà l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e europeo. I biglietti saranno disponibili in prevendita su Vivaticket.com dalle ore 12:00 di oggi, giovedì 30 ottobre, e in vendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati dalle ore 10.00 di domani, venerdì 31 ottobre. Il 15 agosto 2026 i Litfiba saranno al Beky Bay di Bellaria.

L’album doppio “17 Re”, (il primo nella new wave italiana), secondo episodio di una trilogia che oggi suona attualissima dedicata alle vittime del potere, con la sua formula audace e sperimentale ancora oggi esprime una forza rara, capace di attraversare le generazioni.

“QUARANT’ANNI di 17 RE” – TOUR 2026: questo il nome del progetto che riunirà sullo stesso palco Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo per riportare dal vivo le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock europeo.