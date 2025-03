Il trasportatore abusivo di Bellaria con una discarica di rifiuti sotto casa: scoperto e denunciato dalla Polizia di Cesenatico

Nei giorni scorsi gli operatori del Comando di Polizia Locale di Cesenatico hanno posto in essere un’attività di tutela ambientale che ha consentito di individuare e denunciare all’autorità giudiziaria un sessantacinquenne di origini pugliesi residente a Bellaria Igea Marina. L’uomo è stato sorpreso alla guida di un autocarro su cui trasportava rifiuti ferrosi e domestici di varia natura. Accertato che il 65enne non era iscritto all’albo dei gestori ambientali, si è proceduto al sequestro preventivo dell’autocarro ed alla catalogazione dei rifiuti per i quali veniva imposto l’avvio a smaltimento. La successiva perquisizione domiciliare operata presso l’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire - sull’area verde attigua - un abbandono incontrollato di rifiuti derivante dall’attività di raccolta abusiva tra i comuni rivieraschi.

L’area è stata posta sotto sequestro in attesa dell’adempimento delle prescrizioni impartire a tutela dell’ambiente. L’uomo non era nuovo a questo tipo di atteggiamenti essendo già stato denunciato per analoghi episodi.

Così l’assessore Mauro Gasperini: «Ringrazio gli agenti della Polizia Locale che intervengono in vari ambiti della nostra quotidianità e si stanno spendendo sul fronte della tutela ambientale. Il corretto smaltimento dei rifiuti e il fenomeno dei trasportatori abusivi sono due temi importanti e questa azione è una bellissima notizia».

«Questo intervento pone un’attenzione particolare al tema della tutela ambientale nonché una forma di contrasto forte al fenomeno dei trasportatori abusivi che spesso, dopo aver effettuato una cernita di ciò che può essere rivenduto ai centri di raccolta, abbandonano sulla pubblica via e nelle aree di campagna gli scarti della raccolta. Interrompere queste condotte significa scardinare un sistema che alimenta il mercato nero e l’illegalità», il commento del comandante Alessio Rizzo.