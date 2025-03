“Il Signore scia con voi”: il trionfo di don Marco da Bellaria sulle nevi del Mottolino

All’evento “Il Signore scia con voi” trionfa don Marco Foschi, parroco del Sacro Cuore di Bellaria Igea Marina. La competizione destinata ai sacerdoti si è svolta nei giorni scorsi, a Livigno, sulle nevi del Mottolino, in memoria di don Stefano Bianchi, il collaboratore parrocchiale del luogo, scomparso nel 2020, all’età di 56 anni. A organizzare la kermesse, nel comune lombardo di Sondrio, è stato il parroco di Livigno, don Gianluca Dei Cas. Cronometro alla mano, fra i nati negli anni Sessanta ha vinto don Marco mentre sul secondo gradino del podio è salito un altro sacerdote riminese, don Giampaolo Rocchi. Spiega don Marco: «La storica manifestazione che risultava terminata è poi confluita nel memorial dedicato a don Bianchi». Il vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi, che l’anno scorso era intervenuto, sbaragliando gli sfidanti «stavolta era assente, ma per il prossimo 20 marzo ha organizzato una giornata sugli sci a Sestola». Un’iniziativa, questa, che sarà rivolta alla nostra diocesi. «Lo sport - conclude il parroco della comunità igeana - e in particolare lo sci offre un momento di fratellanza da vivere in serenità e all’aria aperta».