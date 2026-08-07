Il musical su Raffaella Carrà trionfa in Spagna al BroadwayWorld Spain Audience Awards 2026

“Raffaella - Il musical’, il primo biographical musical dedicato alla vita e alla carriera di Raffaella Carrà, ha vinto il premio per il “miglior musical originale” ai BroadwayWorld Spain Audience Awards 2026. Lo spettacolo, un mix di concerto, teatro, balletto, ripercorre la storia personale e artistica di Raffaella, dagli esordi in Italia al successo spagnolo. Il premio è il punto di arrivo del progetto ideato da Valeria Arzenton nel 2021, presentato al Festival di Sanremo nel 2024 e che ha esordito a Madrid arrivando a decine di esibizioni al Teatro Kapital di Madrid nel 2025, con oltre 150.000 spettatori paganti. Il musical ideato da Valeria Arzenton - in Italia co-prodotto da Alessandro Longobardi - si avvale di un creative team tutto italiano (tra gli altri, la regia di Luciano Cannito, le coreografie affidate a Fabrizio Prolli e lo scenografo, Italo Grassi).