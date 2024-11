Il cadavere trovato tra Bellaria e San Mauro Pascoli: ferite misteriose sul collo e nessun segno di trascinamento

Nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del cadavere sul torrente Uso, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini hanno interrogato quelli che conoscevano la vittima. Ovvero i cognati che in Italia vivono da molti anni e i datori di lavoro. Il cadavere è stato ritrovato il giovedì, e Hamdane avrebbe dovuto prendere servizio il lunedì successivo come bracciante agricolo. Era arrivato in Italia il 4 ottobre e non è chiaro cosa abbia fatto in 20 giorni, in attesa di iniziare a lavorare. Cittadino tranquillo, così come regolare pare essere la vita della sua famiglia, con una moglie lasciata in Marocco. La coppia non avrebbe figli, e Hamdane pare avesse raggiunto i cognati solo per qualche tempo, per poter avere qualche contratto a termine come bracciante agricolo per poi tornare in Marocco. Il suo è un omicidio all’apparenza senza senso e senza legami sul territorio. Tra le prime ipotesi quella di un delitto maturato in un ambito familiare. In un primo momento, quando il fiume Uso aveva restituito il cadavere e alcuni operai l’avevano visto galleggiare trasportato dalla corrente, si era addirittura pensato ad un suicidio. Non c’erano evidenti segni di lesioni o di coltellate sul corpo né lividi su braccia o addome. Vi erano invece dei segni leggeri sul collo, come quelli lasciati da un legaccio o da un cappio.

Al momento, però, non sarebbe emerso alcun movente. L’uomo aveva con sé cellulari, portafogli e soldi. Un’ipotesi è che Hamdane sia stato ucciso a mani nude con botte e calci. Resta invece da capire con esattezza cosa abbia potuto procurargli quelle ferite sul collo.

Inoltre non sarebbero state ancora trovate tracce di trascinamento lungo le sponde dell’Uso a fare pensare che qualcuno abbia gettato in un secondo momento il corpo nel fiume, per cui non si esclude che aggressione e morte siano avvenute nello stesso punto e che poi la vittima sia scivolata o sia stata spinta in acqua.