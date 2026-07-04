Igea Marina, “vivo al piano di sopra, è caduto un peluche a mio figlio dal balcone”: ma è una truffa dei ladri per spiare le case

Nuovi tentativi di truffa a Igea Marina. I residenti di una città di mare sono abituati a dare una mano ai turisti, non solo nelle indicazioni stradali da fornire, nella selva di hotel tra cui districarsi, ma soprattutto nella quotidianità più spicciola. Proprio facendo leva su questa vocazione all’ospitalità, alcuni malintenzionati avrebbero ordito un nuovo raggiro. In alcune zone della città tra cui le vie a pettine rispetto al mare, si fingerebbero villeggianti che hanno affittato appartamenti ai piani alti con un preciso obiettivo: dirigersi nelle abitazioni a piano terra del medesimo palazzo in cerca di fantomatici giochi o peluche caduti giù dal balcone ai loro figli. Purtroppo questi tentativi si sono dimostrati molto frequenti nei confronti di belligeani di una certa età. Al momento si tratterebbe, se non altro, di una sorta di sopralluogo nei giardini. Il che non ha tuttavia spento l’ansia ma piuttosto l’ha rinfocolata. A sorprendere molti è la presenza di tre persone (e quindi non un genitore con il classico bambino in lacrime al seguito, in cerca del balocco smarrito) che si muovono assieme. E nello specifico, si tratta di due donne e un uomo. Nessun giocattolo è stato peraltro rinvenuto in alcuna delle aree verdi private passate sotto la lente di questi presunti turisti che si trattengono diversi minuti ma senza darsi troppo da fare a cercare quel che avrebbero smarrito. In compenso, nelle aree coinvolte, è montata un’ondata di sdegno molto forte per l’ennesimo tentativo di truffa ai danni dei più fragili.