Igea Marina, tentano il colpo da RomagnaBanca tramite la cantina della casa accanto

Scavano un tunnel per mettere a segno un colpo in banca, ma poi desistono. La cavità è stata scoperta nella cantina di un’abitazione vicina all’istituto RomagnaBanca in zona Bordonchio a Igea Marina. Il maldestro tentativo è venuto alla luce martedì scorso ma, come precisano dalla Stazione dei carabinieri di Bellaria Igea Marina, risulterebbe comunque impossibile intrufolarsi in una banca che viene «reputata sicura al cento per cento».

Ammesso quindi che il rocambolesco piano fosse quello di scavare un cunicolo per poi penetrare nella filiale, non solo il malintenzionato (o la banda di turno) non ha proseguito per cause che è difficile appurare ma ha persino sbagliato i calcoli perché il percorso così ottenuto non lo avrebbe, in nessun caso, condotto a destinazione. Coordinate sbagliate, insomma, e zero senso dell’orientamento.