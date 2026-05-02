Igea Marina, tentano il colpo da RomagnaBanca tramite la cantina della casa accanto

Bellaria-Igea Marina
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Scavano un tunnel per mettere a segno un colpo in banca, ma poi desistono. La cavità è stata scoperta nella cantina di un’abitazione vicina all’istituto RomagnaBanca in zona Bordonchio a Igea Marina. Il maldestro tentativo è venuto alla luce martedì scorso ma, come precisano dalla Stazione dei carabinieri di Bellaria Igea Marina, risulterebbe comunque impossibile intrufolarsi in una banca che viene «reputata sicura al cento per cento».

Ammesso quindi che il rocambolesco piano fosse quello di scavare un cunicolo per poi penetrare nella filiale, non solo il malintenzionato (o la banda di turno) non ha proseguito per cause che è difficile appurare ma ha persino sbagliato i calcoli perché il percorso così ottenuto non lo avrebbe, in nessun caso, condotto a destinazione. Coordinate sbagliate, insomma, e zero senso dell’orientamento.

L’episodio

A segnalare quello che sembrerebbe un tentativo di furto in piena regola è stato il proprietario della cantina di una casa privata che sorge nei pressi della banca.

Mentre si accingeva a prendere la bici, l’uomo ha notato un buco appena scavato perciò, insospettito, dopo aver escluso che si trattasse di una semplice casualità, ha dato l’allarme. Al momento è in corso un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Il colpo analogo

Nel frattempo il colpo fallito ne riporta alla memoria un altro, di recente messo a segno a Napoli, città dove la cosiddetta “banda del buco” ha centrato una maxi rapina alla filiale Crédit Agricole di via Medaglie d’oro, nel cuore del quartiere Vomero. Il condotto sotterraneo, realizzato con abilità quasi ingegneristica, era servito non solo per entrare nel caveau e razziare un centinaio di cassette di sicurezza, ma anche come via di fuga dei ladri verso la rete fognaria partenopea, consentendo loro di far perdere le tracce nel sottosuolo, subito dopo il blitz.

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