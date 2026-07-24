Igea Marina, si accascia per un malore in spiaggia: muore 83enne

Bellaria-Igea Marina
  • 24 luglio 2026
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Un’altra mattinata tragica in spiaggia. Questa mattina nel litorale antistante al Bagno 57 “Mario” di Igea Marina, un uomo di 83 anni ha perso la vita. L’anziano, residente a Igea Marina. è stato colto malore mentre passeggiava in spiaggia. Tra i primi a prestare soccorso anche un infermiera in vacanza, supportata dai sanitari del 118 e dagli uomini della Capitaneria di porto. Nel corso dei soccorsi è utilizzato anche il defibrillatore: l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Rimini, ma dopo alcuni timidi segnali di ripresa, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

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