Igea Marina, incidente: terribile carambola nella notte, due bambini illesi grazie ai seggiolini - Gallery

Spaventoso incidente nella serata di mercoledì 21 agosto 2024 sulla Statale Adriatica all’altezza di Igea Marina dove, lungo la careggiata nord, per cause in corso di accertamento si sono scontrate tre vetture, una Mercedes classe B, una Volkswagen Tiguan e una Toyota Yaris: quest’ultima auto si è ribaltata fuori dalla sede stradale. Fuori strada anche la Mercedes. Sette le persone coinvolte, tra cui due bambini piccoli, fortunatamente miracolosamente illesi grazie anche ai seggiolini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e il personale di Vigili del fuoco e del 118. La carreggiata in cui si è verificato l’incidente è stata chiusa per diverse ore per consentire il soccorso ai feriti e la rimozione dei mezzi incidentati.