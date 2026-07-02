Igea Marina. Incendio in un appartamento: salvati i cani, muore il pappagallo FOTOGALLERY

Momenti di grande apprensione in via Ovidio 89, dove un principio di incendio ha interessato un appartamentino al piano terra di una palazzina di due piani.

Secondo le prime ricostruzioni, i residenti – un uomo e una donna – si trovavano in spiaggia al momento dello scoppio del rogo. Allertati da quanto stava accadendo, i due sono corsi immediatamente sul posto. L’uomo, con grande coraggio, non ha esitato a entrare nei locali invasi dal fumo per mettere in salvo gli animali domestici rimasti intrappolati all’interno.

Il bilancio medico parla di una leggera intossicazione: sia l’uomo che la donna hanno respirato del fumo nero, ma fortunatamente le loro condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

Corsa contro il tempo per gli amici a quattro zampe

All’interno dell’abitazione si trovavano quattro cani e un pappagallo. Se per il volatile, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, i quattro cagnolini sono stati tratti in salvo appena in tempo.

Encomiabile il lavoro di squadra dei soccorritori: il personale del 118 e i Vigili del Fuoco del 115 non si sono risparmiati, prestando le prime cure non solo ai due umani, ma anche agli animali. Ai quattro cani sono stati prontamente somministrati acqua e ossigeno sul posto, salvando loro la vita.

Le forze dell’ordine e i tecnici sono ora al lavoro per accertare le esatte cause che hanno fatto divampare le fiamme.