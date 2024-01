Igea Marina, centro sportivo Gelso, qualcosa si muove: affare da 4 milioni

Centro sportivo del Gelso, potenziali acquirenti all’orizzonte. C’è chi valuta se il gioco valga la candela e chi è pronto a tuffarsi in un affare da 4 milioni di euro. In ballo c’è il destino del Gelso Sport, la struttura che sorge nel parco omonimo di Igea Marina, gravitando sull’area residenziale che costeggia via Ravenna. Una superficie da 4mila metri quadri che include quattro aree per gli sport acquatici tra cui la vasca per le immersioni e la piscina da 25 metri, oltre alla zona dedicata alla riabilitazione.

La storia

L’impianto è stato inaugurato 17 anni fa: all’epoca era il più grande centro dedicato al benessere nella provincia di Rimini. La cooperativa muratori di Verucchio che durante l’inaugurazione festeggiò i 50 anni dalla fondazione, ne deteneva proprietà e gestione. Dopo il fallimento dei proprietari nel 2017, era continuato il contratto di affitto con Gelso Sport fino alla chiusura improvvisa del 2022. Ora è battaglia aperta tra la Rev Gestione crediti di Milano, l’attuale proprietaria del credito e la società Gelso Sport ma c’è ancora da attendere. Il Tar ha fissato infatti la prossima udienza per settembre 2025. Quanto al centro sportivo è chiuso dal luglio 2022, causa bollette alle stelle. Da allora che i centralini restano muti e non risultano rimborsati gli abbonamenti. Nel frattempo sia l’immobile che le attrezzatture all’avanguardia hanno subito una raffica di vandalismi, documentata l’estate scorsa da youtuber lombardi.

Speranza, ultima dea

Il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti fa chiarezza segnalando che ci sono diverse società interessate all’acquisto ma tra i potenziali compratori non si è fatto avanti nessun belligeano, vista la partita imponente. Dal canto suo il Comune contatta chi ha in disponibilità l’immobile facendo da tramite con chi è interessato all’acquisto. Finora le interlocuzioni non hanno portato a esiti positivi ma le speranze non si spengono: la vendita sembra l’unica via percorribile per strappare l’impianto al degrado.