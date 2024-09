Igea Marina, al Beki Bay una stagione da 120mila persone

BELLARIA-IGEA MARINA. Canta vittoria il Beki Bay. A consuntivo della stagione appena conclusa, la gestione si dice soddisfatta. «Lo spazio polifunzionale sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina ha attirato più di 120.000 persone attratti da questo “polo” culturale unico nel panorama italiano», si elgge nella nota diffusa oggi. «Al quarto anno di gestione per mano di Hub Music Factory e LP Rock Events, l’area del Beky Bay si è affermata come uno dei pochi centri del divertimento “on the beach” in Riviera: la sua versatilità gli permette di ospitare concerti e dj set su un’ampia spiaggia libera con chioschi dedicati al food&beverage e un’area dedicata allo sport, con numerosi campi da beach volley, dove passare intere giornate all’insegna dell’intrattenimento a 360 gradi. Beky Bay si trova dove il mito della “coolness” della riviera romagnola rimane vivo: spiagge attrezzate, splendide e pulite dove anche quest’anno ha sventolato la Bandiera Blu, sinonimo di pulizia delle acque, del mare e del litorale».

«Durante l’estate appena trascorsa», scrivono ancora dal Beki, «abbiamo visto oltre 60 eventi variegati svolgersi negli spazi del Beky Bay, dalle serate di cinema ai pic-nic sulla spiaggia per arrivare ovviamente ai numero show sul palco del Beky Bay, tra cui i concerti di Massimo Pericolo, Anna, La Sad, Rose Villain e The Trammps, festival come il Bay Fest, oramai appuntamento imperdibile per gli amanti del punk in tutte le sue forme, serate con deejay affermati, party a tema e uno spazio sulla spiaggia aperto dal mattino fino a notte fonda».