Igea Marina, aggredito e trascinato fuori dall’auto per rubare lo zainetto. Appello e video del gestore di un bar sulla spiaggia VIDEO

BELLARIA-IGEA MARINA. A Bellaria-Igea Marina è caccia ai rapinatori dopo una brutale aggressione avenuta venerdì notte con un uomo trascinato fuori dalla propria auto. La vittima dell’agguato, Alessandro Zavatta, gestisce un bar sulla spiaggia. Grazie alle immagini di sorveglianza ha postato il video su Facebook dove si vedono due persone a viso scoperto avvicinarsi all’auto ferma alla sbarra del parcheggio in zona via dei Mille a Igea Marina e uno lanciarsi dentro l’abitacolo attraverso il finestrino aperto dal lato passeggero. Zavatta è stato trascinato a terra per diversi metri fino a quando non ha mollato la presa sul suo zaino. Chiede a chi riesce a riconoscere i volti degli aggressori di segnalare la cosa ai carabinieri di Bellaria-Igea Marina. “Ho rischiato la vita”, dice ancora scosso per l’accaduto. VIDEO