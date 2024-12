Il filo rosso sarà la cura per la tavola decorata con pigne e nastri, magari quelli dei regali scartati a Natale, ma anche disegni realizzati dai bambini da impiegare come segnaposto. Quanto ai sapori, si parte da un menù di riciclo che prevede una spesa di cinque euro a testa. Si tratta, in buona sostanza, di usare quanto avanzato nei giorni precedenti ed è stato conservato in frigo o in freezer. Qualche esempio? Sformatini ottenuti con le verdure cotte rimaste a cui aggiungere uova, ricotta e parmigiano reggiano con un pizzico di pangrattato. «Dopo aver disposto in stampini gli sformatini - premette - si cuociono in forno per una ventina di minuti». Segue un primo a base di tagliatelle con ragù di coniglio al tegame avanzato dai giorni precedenti. «Basterà - spiega ancora Frida Vasini - spolparlo e scaldarlo con il sugo per poi farlo saltare con le tagliatelle scolate aggiungendo un po’ dell’acqua di cottura». E come secondo? Cotolette filanti con il bollito del brodo di Natale. «Sarà sufficiente tritare il bollito con prezzemolo, uovo e pane grattugiato, con provola o sottilette. Una volta ottenute delle polpettine si schiacciano fra la carta forno e tagliano con un coppapasta per poi friggerle dopo averle passate nell’uovo e nel pangrattato». Come contorno suggerisce patate sabbiate al forno ottenute con le patate lessate usate per il bollito a cui unire pangrattato, sale e pepe, rosmarino e aglio prima di gratinarle al forno con un goccio d’olio. Per addolcire il palato sono indicati i tartufi di panettone «che si preparano sbriciolando il panettone e aggiungendo rum o succo di arancia. Di seguito si modellano delle palline che si immergono nel cioccolato liquido e poi nelle mandorle sbriciolate». Un compito in cui, secondo la protagonista del piccolo schermo, «si possono coinvolgere i piccoli della famiglia proprio come per la preparazione della pasta fresca».