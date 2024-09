“Che bello sposarsi a Bellaria”: alla scoperta di un nuovo business

Tira aria di fiori d’arancio nella città di Panzini. In settimana Bellaria Igea Marina sarà teatro della fiera di riferimento del settore Sposi Expo Rimini 2024, in scena al Blu Suite Hotel. Confetti alla mano, al 25 settembre sono state già tredici le nozze celebrate nel Comune, contro le dieci registrate in tutto il 2023: tre in Biblioteca, quattro al Beky Bay, una al Castello Benelli e cinque al Blu Suite Hotel. Cifre a cui si aggiungeranno diverse cerimonie già programmate per gli ultimi mesi dell’anno e, appunto, quei ricevimenti extra che, dopo la cerimonia in Comune, prolungano i festeggiamenti in strutture e ristoranti. E sabato scorso si è raggiunto il tutto esaurito con ben quattro cerimonie.

Sono 38 invece i matrimoni civili organizzati in tutto il 2023, tredici appunto nelle location alternative che si aggiungono ai 25 celebrati in municipio. Quanto ai primi nove mesi dell’anno sono stati sette i riti religiosi (lo scorso anno tredici in totale), più un’unione civile (due nel 2023).

«Viene ripagata la scelta compiuta negli ultimissimi anni dall’amministrazione, con l’ulteriore ampliamento delle location abilitate alla celebrazione delle cerimonie – commenta il sindaco Filippo Giorgetti -. Un successo che va anche oltre i semplici numeri, poiché non sono pochi i matrimoni che avvengono, ad esempio, presso la residenza comunale, ma che poi proseguono – per pranzi, cene, ricevimenti – presso strutture del nostro territorio, soprattutto quelle che si affacciano sul mare. Il prodotto wedding si conferma quindi un aspetto della nostra economia legata all’accoglienza in crescita, volano di buone opportunità in termini di indotto soprattutto al di fuori della stagione balneare: pensiamo ai pubblici esercizi, alle attività commerciali ma anche ai nostri fiorai, ai parrucchieri, al mondo del catering oltre al comparto alberghiero e ricettivo». Tutti segnali del legame sempre più stretto tra Bellaria Igea Marina e il giorno del “sì”.

Uno scenario che a maggior ragione si intensificherà tra oggi e domani quando l’hoytel di viale Pinzon sarà location di riferimento per il settore wedding accogliendo esperti degli ambiti legati allo scambio di promesse eterne.