Bellaria, violentata nell’ex colonia: fermato il presunto autore - VIDEO GALLERY

Bellaria-Igea Marina
  • 29 gennaio 2026
I sopralluoghi di questa mattina all’ex colonia (foto e video Migliorini)
I sopralluoghi di questa mattina all’ex colonia (foto e video Migliorini)
Bellaria, violentata nell’ex colonia: fermato il presunto autore - VIDEO GALLERY
Bellaria, violentata nell’ex colonia: fermato il presunto autore - VIDEO GALLERY
Bellaria, violentata nell’ex colonia: fermato il presunto autore - VIDEO GALLERY

Violenza sessuale nella notte in una ex colonia a Bellaria nel lungomare Pinzon. La vittima è una donna di circa 30 anni, con i Carabinieri che hanno scoperto e catturato il presunto autore, un 29enne tunisino.

Dai primi riscontri, la donna e il 29enne si sarebbero conosciuti a Rimini, quindi avrebbero raggiunto insieme l’ex colonia, sede abituale di tossicodipendenti e pregiudicati. Qui la donna avrebbe subito violenza, riuscendo poi a scappare e attivando i Carabinieri, che hanno fermato il nordafricano.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui