Bellaria, violenta rapina con un coltello: due arresti

Mercoledì scorso i Carabinieri di Bellaria hanno condotto con successo un’operazione che ha portato all’arresto di due stranieri, un 38enne ed un 45enne, poiché gravemente indiziati di una rapina aggravata ai danni di un cittadino italiano.

In particolare, per come ricostruito dai militari, il denunciante, un 55enne originario della Campania, sarebbe stato aggredito lungo una strada del centro città di Bellaria nella mattinata di ieri da alcuni individui che sotto la minaccia di un coltello, gli avrebbero sottratto circa 350 euro, valuta straniera, oltre ad altri oggetti personali. L’uomo, profondamente scosso, ha poi immediatamente allertato le forze dell’ordine prontamente intervenute.

Le immediate ricerche avviate dei Carabinieri hanno consentito in un breve lasso di tempo di individuare e fermare i due sospettati.

Gli indagati, ancora in possesso sia del denaro che degli altri oggetti ritenuti sottratti, sono stati arrestati in flagranza e condotti presso gli uffici dell’Arma locale per gli adempimenti del caso. Inoltre, quanto recuperato è stato interamente restituito all’avente diritto.

Dopo le formalità di rito, le persone arrestate sono state tradotte nella Casa Circondariale di Rimini.