Bellaria, vinti 250mila euro al 10eLotto: la seconda vincita più ricca del 2026

Il 10eLotto premia la provincia di Rimini. L’ultimo concorso ha, infatti, regalato una maxi vincita a Bellaria Igea Marina – riporta l’Agenzia Agimeg. Sono stati vinti ben 250.002 euro grazie ai ‘9’ numeri extra giocati in modalità frequente. La giocata, da soli 4 euro, è stata realizzata nella ricevitoria di via Pinzon. Si tratta della seconda vincita più alta centrata con il 10eLotto in questi primi mesi del 2026. Prima solo i 300.000 euro vinti a Buccinasco, in provincia di Milano, lo scorso 3 febbraio.