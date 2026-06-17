Bellaria, vende abiti da donna in spiaggia, scatta il sequestro: “Tuteliamo il commercio regolare”

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Bellaria Igea Marina ha completato un’articolata operazione volta al contrasto dell’abusivismo commerciale sulla spiaggia. Lunedì mattina sono stati attuati due distinti sequestri, uno in zona Cagnona e uno a Igea Marina, nonchè a un rinvenimento di merce, in zona Bellaria centro. Per quanto riguarda i sequestri, la merce era oggetto di stesa sulla spiaggia, per un totale di un centinaio di capi, tutti abiti da donna; il rinvenimento ha riguardato invece diverse decine di ombrelli. Nel caso dei sequestri, all’attività ha fatto seguito l’identificazione e verbalizzazione a carico di due cittadini stranieri.

L’intervento nel complesso ha visto impegnate cinque unità sin dalla prima mattinata, fino alle 13 circa. Lasso di tempo nel quale è stato effettuato il controllo totale dell’arenile di Bellaria Igea Marina, da confine a confine per oltre sette chilometri di spiaggia, non riscontrando ulteriori situazioni di irregolarità.

Così l’assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli: “Limitare l’abusivismo commerciale significa anche tutelare tutte le forme di commercio regolari e stabili, già provate da sfide e contesti difficili, e garantire una vacanza più serena e meno disturbo possibile ai fruitori delle nostre spiagge. Un plauso quindi al nostro Comando per il segnale forte dato con questi primi sequestri.”