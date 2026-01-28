Bellaria, va in bici al parco a spacciare cocaina: 38enne arrestato

I Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno tratto in arresto in flagranza per spaccio di stupefacenti un albanese 38enne, già noto alle forze dell’ordine, domiciliato a Bellaria. Gli uomini dell’Arma, nella serata di ieri, a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini circa movimenti sospetti riconducibili a un’attività di spaccio nei pressi del parco del Gelso, hanno predisposto un servizio mirato di controllo del territorio. Durante l’osservazione, gli operanti hanno individuato un individuo che si aggirava con fare circospetto in sella ad una bici. Decidevano quindi di monitorarlo e dopo pochi minuti, veniva notato avvicinarsi al conducente di un’auto in sosta per effettuare un rapido scambio, prima di allontanarsi frettolosamente. Ritenendo di aver assistito a una cessione di stupefacenti, i militari sono intervenuti bloccando entrambi gli uomini. L’acquirente, trovato in possesso di cocaina appena ricevuta, è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore.

La successiva perquisizione personale del 38enne, ha consentito il rinvenimento di ulteriori 9 dosi di cocaina e denaro contante per circa 100 euro ritenuto provento illecito, pertanto sequestrato così come lo stupefacente.

Ultimati gli accertamenti, il 38enne veniva dichiarato in arresto nella flagranza del reato indicato e su disposizione dalla Procura della Repubblica di Rimini, collocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo, che si svolgerà nella mattinata odierna.