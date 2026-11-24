Doveva essere l’ultima serata di vacanza a Bellaria insieme a un’amica prima del ritorno a casa. Una serata trascorsa con lei e altri due giovani in spiaggia, tra musica e alcolici, che però si sarebbe trasformata in un incubo per una ragazzina torinese di appena 14 anni. Secondo la sua ricostruzione, un 19enne tunisino avrebbe approfittato delle sue condizioni di alterazione dovute all’assunzione di vodka per costringerla a un rapporto sessuale completo, nonostante lei continuasse a dirgli di no e a chiedergli di fermarsi. Una violenza che, stando al racconto della minorenne, sarebbe durata oltre 50 minuti e si sarebbe consumata a pochi centimetri dalla sua amica e dall’amico del giovane, senza che questi si accorgessero di quanto stesse accadendo.

La vicenda un anno fa

I fatti risalgono al 4 luglio 2025, quando la giovane si trovava in vacanza in un camping, ospite della famiglia dell’amica, anche lei minorenne. Quella sera, dopo aver conosciuto due ragazzi, le adolescenti si erano spostate con loro sulla spiaggia, sistemandosi su alcuni lettini per ascoltare musica e bere alcolici. È proprio in quel contesto che, secondo l’accusa, si sarebbe consumata la violenza. La 14enne avrebbe riferito di essere rimasta distesa su un lettino, con il giovane accanto a lei e gli altri due ragazzi sistemati su quelli vicini. Nonostante i ripetuti rifiuti, il 19enne l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale, approfittando della sua incapacità di reagire fisicamente a causa dell’alcol assunto.

La denuncia

Per mesi la giovane non avrebbe raccontato a nessuno quanto accaduto. Solo tre mesi dopo, ad ottobre, si sarebbe confidata con la psicologa che la seguiva. La notizia sarebbe quindi arrivata ai genitori, che decisero di sporgere querela ai carabinieri. In seguito, la 14enne si sottopose a una visita ginecologica che, stando a quanto trapelato, non avrebbe evidenziato lesioni o segni riconducibili a una violenza.

Accusa pesantissima

Il 19enne, inizialmente irreperibile e successivamente rintracciato, è indagato per violenza sessuale aggravata. Regolarmente presente sul territorio nazionale e impiegato in un’impresa edile, il giovane, difeso dall’avvocato Leanne Arceci del foro di Rimini, si è visto sottoposto ad indagine con un’accusa pesantissima, dalla quale è intenzionato comunque a difendersi. Di concerto con il suo legale sta quindi valutando la migliore strategia difensiva da approntare, nel tentativo di ricostruire analiticamente quelle ore in compagnia della giovane e di raccogliere ogni elemento utile a fare emergere la propria verità.

L’incidente probatorio