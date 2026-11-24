Doveva essere l’ultima serata di vacanza a Bellaria insieme a un’amica prima del ritorno a casa. Una serata trascorsa con lei e altri due giovani in spiaggia, tra musica e alcolici, che però si sarebbe trasformata in un incubo per una ragazzina torinese di appena 14 anni.
Secondo la sua ricostruzione, un 19enne tunisino avrebbe approfittato delle sue condizioni di alterazione dovute all’assunzione di vodka per costringerla a un rapporto sessuale completo, nonostante lei continuasse a dirgli di no e a chiedergli di fermarsi. Una violenza che, stando al racconto della minorenne, sarebbe durata oltre 50 minuti e si sarebbe consumata a pochi centimetri dalla sua amica e dall’amico del giovane, senza che questi si accorgessero di quanto stesse accadendo.