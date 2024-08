Bellaria, un Ferragosto in piazza con la Befana e la signora Coriandoli

Dopo il successo del “Natale a Ferragosto” dell’estate 2023, Bellaria Igea Marina rilancia con l’evento “La Befana vien...d’agosto” con la serata di presentazione degli eventi dell’Epifania 2025 in programma per giovedì 15 agosto in Piazzale Don Minzoni alle 21.30. Protagonista sarà la simpatica nonnina più amata dai bambini, la Befana, che arriverà in vacanza al mare con mesi di anticipo per annunciare gli eventi dell’Epifania 2025 e per regalare a tutti i bambini presenti una calza di dolci con sorpresa griffata Bellaria Igea Marina!

Ma le sorprese non finiranno lì infatti la simpatica nonnina sarà interpretata in via del tutto eccezionale dall’ospite serale della serata, la signora Coriandoli: il personaggio più celebre e divertente dell’attore comico Maurizio Ferrini. A presentare la serata il direttore artistico Andrea Prada, supportato dalla musica di sottofondo con il dj set degli Space Invaders.

«La promozione anticipata è ormai diventata un mood per Bellaria Igea Marina» – spiega il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi – rilanciare poi gli eventi invernali nelle giornate di maggiori affluenza turistica, è un’occasione ghiotta da non lasciarsi sfuggire. È importante assolvere a questo compito anche con originalità, per far sì che la comunicazione espleti al meglio la sua funzione, dando più risultato. Ovviamente non ci dimentichiamo che il Ferragosto è una festa religiosa, per cui replicare ogni anno la Messa Rock ci permette di ricordarlo, a chi magari durante le vacanze è distratto.»

I festeggiamenti del Ferragosto a Bellaria Igea Marina inizieranno già da mercoledì 14 agosto con l’immancabile Spettacolo pirotecnico musicale che illuminerà il cielo del porto canale cittadino alle ore 23.00 seguito dalla Messa Rock che come da tradizione, apre la giornata del 15 agosto, con la suggestiva celebrazione all’alba, con i canti eseguiti dalla band in stile rock, alle 6.00 del mattino presso Piazzale Capitaneria di Porto officiata da Don Marco Foschi (Don Mark).