Bellaria, un’auto invade la ciclabile e colpisce un anziano in triciclo

Tragedia scampata, anziano investito sulla ciclabile. A ricostruire l’incidente avvenuto giovedì scorso è la figlia del malcapitato che percorreva in bici il lungomare igeano in direzione porto, seguita dal padre sul triciclo finché all’altezza del civico 145 un’auto guidata da una donna, che procedeva sulla pista, gli è piombata addosso, facendolo cadere. «Fortuna ha voluto - dice - che fosse un triciclo dotato di un gran cestino posteriore, quindi abbastanza stabile». Sul posto sono accorsi 118 e polizia locale.