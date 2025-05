Nel contesto di una più ampia operazione condotta dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con la Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, sono stati ritrovati e sequestrati quattro bici e un monopattino, risultati rubati. I mezzi saranno restituiti ai legittimi proprietari, che sono invitati a presentarsi al Comando di via Leonardo da Vinci, dove riceveranno dagli agenti tutte le istruzioni per rientrare in possesso al più presto di quanto loro sottratto.