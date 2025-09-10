Bellaria, torna la Festa della Piadina: il programma dal 12 al 14 settembre

Per la prima volta organizzata da l’Accento srl, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina, la Festa della Piadina torna da venerdì 12 a domenica 14 settembre per trasformare il viale Paolo Guidi e strade limitrofe in un palcoscenico di gusto e tradizione. “Un nuovo corso per la manifestazione”, spiega l’Assessore alle Attività Economiche Milena Casali, “in cui abbiamo voluto fosse ancor più forte il coinvolgimento delle attività ‘local’: l’adesione in buon numero dei quali è motivo di soddisfazione, oltre che segno di un tessuto commerciale che collabora e intende essere protagonista. Una festa che abbiamo voluto trasudasse passione e tradizione, distribuite in un palinsesto ricchissimo in cui non mancheranno showcooking, spettacoli itineranti e musicali.” Parole condivise da Alberto Tura, legale rappresentante de l’Accento srl: “Siamo molto contenti di essere al fianco del Comune di Bellaria Igea Marina nell’organizzazione di questa importantissima manifestazione per l’intero territorio. La Festa della Piadina non è solo un appuntamento gastronomico, ma un momento di identità collettiva, che valorizza la cultura e le eccellenze locali.”

Tre giornate che vedranno protagonista la piadina, regina della tavola romagnola, raccontata e interpretata appunto da numerose associazioni e attività locali. Lungo il centro di Bellaria, infatti, i visitatori potranno scoprire un percorso gastronomico che unisce creatività e identità territoriale: dalla Pro Loco Bellaria Igea Marina con la sua piadina gourmet alla tagliata di tonno, alla storica Osteria La Baracca con specialità romagnole, passando per la piadineria Pacha Mama che propone il rotolo con alici marinate, squacquerone, radicchio e rucola fino alle proposte dolci de l’Insolito Posto con il gelato squacquerone e fichi con piadina. Queste sono solo alcune delle prelibatezze che si potranno assaggiare, ricordando anche lo stand del Comitato Borgata Vecchia, ‘memoria storica’ della manifestazione e presenza consolidata; presenza che si unisce a quella dei ragazzi di Flottageddon, i quali tornano con dj set dopo l’esperienza già vissuta per Sant’Apollonia.