Bellaria, tariffe invariate per i servizi scolastici e aumentano le agevolazioni per il Nido

La giunta di Bellaria ha approvato le tariffe dei servizi scolastici per l’anno 2024-2025. “In un contesto caratterizzato da significativi aumenti dei costi delle materie prime e del lavoro - si legge in una nota - l’Amministrazione Comunale ha deciso di confermare le tariffe vigenti per i servizi mensa, pre-scuola e post scuola, senza alcun aumento a carico delle famiglie. Per fare ciò, l’Amministrazione ha assorbito con proprio bilancio i predetti incrementi”.

Il servizio Nido

Continua la nota del Comune: “Rispetto al servizio Nido, fiore all’occhiello dell’amministrazione comunale, che dà risposta a ben 105 famiglie, la manovra per il 2024/2025, oltre a non prevedere aumenti per le fasce Isee fino a 12.000 euro, fa registrare una riduzione della rette rispetto all’anno precedente per le famiglie con isee fra 12.001 e 26.000,00, fasce ove peraltro si collocano oltre il 40% delle famiglie che fruiscono di questo fondamentale e prezioso servizio.

L’Amministrazione Comunale ribadisce il proprio impegno a sostenere e valorizzare questo servizio essenziale, confermando la propria attenzione ai bisogni dell’infanzia e delle famiglie. Questa scelta, frutto del controllo continuo del bilancio comunale, riflette l’impegno dell’Amministrazione nel garantire l’accessibilità e la qualità dei servizi scolastici. Nell’ottica della semplificazione l’Amministrazione ha altresì inteso agevolare ulteriormente le famiglie che fruiscono dei servizi comunali; dal prossimo anno scolastico riceveranno direttamente dagli uffici comunali i bollettini mensili o trimestrali precompilati da pagare mediante Pago PA”.

Così l’assessora ai Servizi scolastici ed educativi e vice sindaco Marina Grassi: “Sono estremamente soddisfatto del lavoro fatto e ringrazio tutti gli uffici per il loro operato; l’Amministrazione è lieta di poter andare incontro alle esigenze della famiglie e dei loro giovani nell’ottica di un servizio sempre puntuale e vicino ai nostri concittadini”.