Bellaria, storico barbiere va in pensione a 87 anni: «Ci do un taglio, passo il negozio a mio figlio»

Dopo 75 anni di onorata carriera il barbiere Angelo Canini, ora 87enne, appende forbici e pettine al chiodo. A proseguire l’attività del “Barber Shop” di via Ionio, nel cuore della Borgata vecchia di Bellaria, provvederà il figlio Ilario che segue le orme del papà, dopo aver lavorato al suo fianco da 27 anni, per oltre 10 ore al giorno.

Un po’ di storia

Era il 1950 quando, appena 12enne, Angelo iniziò l’apprendistato in viale Panzini, sotto la supervisione del fratello, Sisto. Anni di passione e sacrifici, questi, coronati dalla soddisfazione più grande: il taglio del nastro di un negozio tutto suo, nel 1956, in corrispondenza dell’istituzione del Comune di Bellaria Igea Marina, tant’è che dovette posticipare l’apertura in attesa degli ultimi passaggi burocratici da Rimini. Degli albori, lo storico barbiere conserva ancora in una teca gli antichi strumenti del mestiere come, ad esempio i primi rasoi elettrici, ma il filo rosso negli anni, oltre alla sua maestria, è stata la discrezione. «Un barbiere sa più segreti di un prete, ma non li rivela mai», dice e i fatti sembrano dargli ragione, visto che da decenni quattro generazioni di cittadini e turisti, soprattutto provenienti dalla Germania e dalla Francia, sono tornati ad accomodarsi sulla sua poltrona. Tra gli aficionados, «oltre a vari politici e imprenditori locali, spicca anche Francesco Aquila, vincitore dell’edizione 2021 di Masterchef».

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola e tramite l’edicola digitale sul sito www.corriereromagna.it