Bellaria, “StarCon Italia”: fantascienza e fantasy protagoniste al Palazzo del Turismo dal 16 al 18 maggio

La nuova edizione di StarCon Italia, una delle principali convention italiane dedicate alla fantascienza, al gioco, al fantasy e alla scienza, si terrà dal 16 al 18 maggio al Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina. Organizzato da Star Trek Italian Club Alberto Lisiero, Italian Klinzha Society, Doctor Who Italian Club, Ultimo Avamposto e Rocca Prop, l’evento ospiterà tra l’altro Sticcon XXXVII - convention dello Stic-Al, Regeneration V - raduno di appassionati di Doctor Who e Kronos One 2025, l’unica convention Klingon, eroica razza di guerrieri di Star Trek.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di ospiti provenienti dal mondo del cinema, della televisione, della letteratura e della scienza, tra cui Anthony Rapp, noto per il ruolo del tenente comandante Paul Stamets in Star Trek: Discovery; Sophie Aldred, interprete di Ace in Doctor Who; Nick Owenford, attore e stuntman con esperienze in Star Wars: Andor, Animali Fantastici e Wonka.

Ed ancora, l’astronauta Umberto Guidoni, lo sceneggiatore Pasquale Ruju e Claude Francis Dozière, autore e figura poliedrica nel panorama della fantascienza contemporanea. La manifestazione offrirà anche l’opportunità di partecipare ad incontri e conferenze su vari temi, dalla scienza al cinema, dal gioco al modellismo. Non mancheranno appuntamenti con la Kobayashi Maru Night, gioco di ruolo notturno, la colorata sfilata dei costumi del sabato sera, la consegna del premio Alberto Lisiero, lezioni di lingua klingon e mostre di fantamodellismo e Lego. Inoltre, come ogni anno, diverse attività saranno dedicate a speciali raccolte fondi.