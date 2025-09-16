Bellaria. Spaccata in tabaccheria, rubati sigarette e Gratta e Vinci

Sigarette e Gratta e Vinci. È il bottino della spaccata avvenuta nella notte tra lunedì e martedì in una tabaccheria di via Arno a Bellaria Igea Marina.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti, poco prima delle 4, quattro uomini con il volto travisato hanno utilizzato un Fiat Fiorino per sfondare la vetrata del locale.

Una volta all’interno hanno portato via le sigarette e i Gratta e Vinci, prima di darsi alla fuga in auto. Il bottino però è ancora da quantificare, così come i danni alla vetrata.