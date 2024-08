Bellaria, sotto il tavolo del computer del negozio, una botola conduce a un appartamento con bagno e cucina a gas: multati i tre gestori

Partita la campagna straordinaria di controlli predisposta dalla Polizia Locale di Bellaria incentrata sul rispetto delle normative in materia di occupazione di suolo pubblico e il decoro nell’esposizione delle merci sulle strade. In uno dei tanti negozi controllati è stato scoperto un nascondiglio ricavato da una botola nascosta sotto un tavolo porta computer che portava ad un garage sotterraneo ove era stato allestito un piccolo appartamento di circa 20 metri quadrati attrezzato con una piccola cucina a gas e un bagno. All’interno della stessa venivano identificati tre uomini di nazionalità bengalese di età compresa tra i 36 e 37 anni regolari sul territorio nazionale. I tre sono stati sanzionati ed invitati a ripristinare i luoghi utilizzati irregolarmente

Questa operazione è frutto del lavoro preparatorio e di formazione del nucleo di agenti potenziato da 8 innesti estivi, coordinato dal lavoro del Capo di Gabinetto per la Sicurezza ex Magg. dei CC attualmente in Congedo Antonio Amato.

“L’attività di informazione e controllo che abbiamo messo in campo prima dei controlli ha prodotto dei risultati - sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti - che continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di educare gli esercizi della zona turistica al rispetto delle normative in vigore e affinché si evitino situazioni di occupazioni abusive che creano degrado e rovinano l’immagine e il decoro della città.