Bellaria “sotto attacco” dei vandali: bulloni con le fionde contro le case

Vandali in azione a colpi di fionda e bulloni. Vetri, tapparelle e muri danneggiati da ignoti che, complice l’oscurità, agiscono all’improvviso per poi sparire senza lasciare traccia. Succede a Bellaria Igea Marina, dove i casi registrati in diverse zone della città destano preoccupazione. A lanciare l’allarme, nei giorni scorsi, è stata una famiglia che vive in via Pavese. «Quando sono entrato nella stanza dove lavoro e gioco con il mio nipotino - spiega il residente che preferisce restare anonimo - mi è preso un colpo. Il foro impresso nella vetrata e nell’avvolgibile ricordava un colpo d’arma da fuoco». Capire che si trattava di bulloni, sparati con una fionda da tiro, di quelle robuste, usate ad esempio da cacciatori, non l’ha rincuorato «perché la bravata poteva sfociare in tragedia».