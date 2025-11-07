Bellaria, sorpresi nelle notte con tre bici elettriche rubate: denunciati due giovani

I Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno denunciato a piede libero due giovani tunisini, di 23 e 19 anni, per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

I militari, verso le 2 della scorsa notte, hanno notato i due giovani impegnati a trasportare tre biciclette elettriche. Alla luce dell’orario e delle modalità, decidevano di procedere al loro controllo, accertando nell’immediatezza che le bici erano state rubate poco prima in una via limitrofa al centro. A seguito di perquisizione i due fermati, risultati successivamente privi dei regolari documenti di soggiorno, venivano trovati in possesso di numerosi arnesi da scasso utilizzati per forzare le catene.

Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, la refurtiva, del valore di oltre 4000 euro, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre gli arnesi venivano posti sotto sequestro.