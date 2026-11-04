Bellaria, sollevò sulle spalle una vigilessa: 55enne indagato per violenza sessuale

È indagato per violenza sessuale il 55enne che la scorsa estate, a Bellaria Igea Marina, aveva aggredito una vigilessa mentre era impegnata a dirigere il traffico, sollevandola da terra e mettendosela a cavalcioni sulle proprie spalle. Per l’uomo, originario di Borghi, nel Cesenate, ma di fatto senza fissa dimora, il Tribunale del Riesame di Bologna ha disposto l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, riconoscendo i gravi indizi di colpevolezza per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.